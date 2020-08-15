حريق في مخازن للمعدات الكهربائية بذي قار

2020/08/15 | 19:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، إخماد حريق مخازن للمعدات الكهربائية في محافظة ذي قار.وذكرت المديرية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “سبع فرق اطفاء تابعة الى مديرية الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع في احد المخازن التابعة لمديرية كهرباء شمال الناصرية المتخذة لخزن المعدات الكهربائية في منطقة الشوفة في محافظه ذي […]

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