ضغط شديد لرفع الحظر بكل انواعه.. وقرارات جديدة مرتقبة من اللجنة العليا للصحة والسلامة: هل ستعود الحياة؟

2020/08/15 | 19:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مع استمرار تصاعد الاصابات بفيروس كورونا في العراق وتخطيها عتبة الـ4 الاف إصابة، بدأ يلمس العديد من المواطنين والمراقبين، عدم جدوى القرارات المتخذة من وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بل اصبحت تشكل عبئًا ونتائج سلبية اضافية على صعيد رفع الاصابات فضلا عن الوضع الاقتصادي والتضييق على المواطنين.وسجل عدد […]

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