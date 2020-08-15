2020/08/15 | 19:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/المركز الخبري الوطني- اعلن مدير دائرة الدفاع المدني في محافظة ذي قار العميد صلاح جبار، اليوم السبت، عن تمكن 8 فرق اطفاء من اخماد الحريق الكبير الذي تعرضت له مخازن دائرة الكهرباء في منطقة الشوفة شمالهناك تفاصيل اخرى بخصوص ثمانية فرق اطفاء تشارك في اخماد حريق مخازن الكهرباء شمال الناصرية المركز الخبري الوطني.

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