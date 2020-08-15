حزب العمال الكردستاني يكشف لـ(بغداد اليوم) حقيقة الانزال التركي في دهوك

2020/08/15 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادنفى حزب العمال الكردستاني، اليوم السبت، وجود اي انزال جوي للقوات التركية على محيط محافظة دهوك شمالي العراق.وقال كاوة شيخ موس ،عضو علاقات حزب العمال الكردستاني لـ(بغداد اليوم)، انه "لا يوجد اي انزال للقوات التركية على محيط محافظة دهوك".واعتبر شيخ موس، "ترويج تلك الاشاعات جزء من الحرب النفسية، التي تمارسها القوات التركية، وخاصة في هذا اليوم الذي يصادف بدأ عمليات حزب العمال الكردستاني ضد الجيش التركي عام1984 ". هذا ولم ينفي موس "استمرار الاشتباكات مع القوات التركية".وافادت وسائل اعلام في وقت سابق، بأن اشتباكات اندلعت بين عناصر حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) والقوات التركية داخل الأراضي العراقية في وقت متأخر من مساء الجمعة.

ونقلت وسائل الاعلام عن زيرفان موسى، مدير ناحية دركار في زاخو بمحافظة دهوك قوله إن "الاشتباكات بدأت في حوالي الساعة العاشرة مساء في قرية ديري، بعد قيام القوات التركية بعملية إنزال جوي في منطقة حفت طنين ودركار".

وأضاف أن "الاشتباكات أعقبها قيام المدفعية التركية بقصف استهدف قريتي ديري وبوصلي التابعتين لناحية دركار، مما تسبب بحالة من الهلع والخوف في صفوف المدنيين".

وكان مسؤول عراقي أعلن، الجمعة، مقتل ثلاثة مقاتلين من حزب العمال الكردستاني التركي، في ضربة جوية نفذتها القوات التركية ليل الخميس الجمعة واستهدف سيارة في قرية رشانكي التابعة لمحافظة دهوك"، شمالي العراق.

وأدى قصف طائرة مسيرة تركية، الثلاثاء، إلى مقتل ضابطين كبيرين وجندي من القوات العراقية الأمر الذي يهدد بإثارة أزمة بين البلدين.

وتجري الحكومة العراقية منذ، الخميس، اتصالات مع دول عربية في محاولة لتشكيل جبهة ضد حكومة أنقرة التي تدافع عن حقها في قصف حزب العمال الكردستاني، وتتهم حكومة بغداد وإقليم كردستان بعدم مقاتلة هذا التنظيم الذي تعده "إرهابيا".

وقتل منذ انطلاق عملية "مخلب النمر" التي بدأتها تركيا منتصف يونيو، خمسة مدنيين على الأقل، فيما أعلنت أنقرة مقتل سبعة من جنودها على الأقل، كما قتل 14 من عناصر وأنصار حزب العمال الكردستاني.

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