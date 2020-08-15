انفجار بيروت: الجريمة التي وضعت لبنان على المحك - سنية الحسيني

2020/08/15 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سنية_الحسيني يبدو أن الهجوم المدمر الذي تعرض له مرفأ بيروت ليس الا مجرد بداية لأيام وربما شهور صعبة تنتظر لبنان، اذا لم يتم تدارك تبعاته.



لحظات صعبة يمر بها لبنان الان، فبالرغم من أن دماء ضحايا الانفجار لم تجف بعد، والمستشفيات تعج بآلاف المصابين، وجدران المدينة مدمرة وكأن عاصفة خبيثة زلزلت أركان عروس العواصم العربية وحولتها إلى ركام، تعم أنحاء البلاد موجة غضب شعبي عارمة، موجهة لإسقاط النظام العاجز، في مشهد يرس ......





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