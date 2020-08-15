اتفاقيات السلام ومصالح الفلسطينيين - كمال غبريال

2020/08/15 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_غبريال هل توالي اتفاقيات سلام الدول العربية مع إسرائيل يضر بمصالح الفلسطينيين أم يفيدها؟واضح للجميع أن حالة العداء المطلق لإسرائيل والتجييش على المستوى العربي والإسلامي لمواجهتها حربياً، لم تسفر بعد ثلاثة أرباع قرن، إلا إلى أن المفاوضات السلمية هي الطريق الوحيد المتاح لحل ما نسميه القضية الفلسطينية.ولا يختلف معنا على هذه النتيجة إلا التنظيمات الإرهابية الجهادية، ودولة ولاية الفقيه الإيرانية، الت ......





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