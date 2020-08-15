بين نقطتي تفتيش.. هجوم يستهدف رتلاً للتحالف جنوبي العراق

2020/08/15 | 20:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتعرض رتل يحمل معدات للتحالف الدولي، السبت، إلى هجوم بعبوة ناسفة جنوبي العراق.

وقال ضابط في الشرطة في حديث لـ"الترا عراق"، 15 آب/أغسطس، إن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل يحمل معدات لقوات التحالف الدولي في العراق، جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوب بغداد".

وبيّن الضابط الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "الرتل تابع إلى شركة أمنية متعاقدة مع التحالف الدولي"، مشيرًا إلى أن "الاستهداف وقع تحديدًا في في منطقة أم عنيج (90 كم جنوب مدينة الناصرية)".

وأوضح الضابط، أن "التفجير استهدف الرتل في النقطة القريبة من محافظة البصرة، بين نقطتي تفتيش للقطعات الأمنية، دون أن يخلف أضرارًا كبيرة".

والهجوم هو الثاني خلال ساعات ضمن مسلسل من العمليات المتواصلة ضد أرتال الدعم اللوجستي التابعة للقوات الأمريكية وقوات التحالف الأخرى، إذ أعلنت خلية الأمني، الأربعاء 14 آب/أغسطس، انفجار عبوة ناسفة على إحدى عجلات رتل للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي، قرب جسر الديوانية في الخط السريع، دون حصول أضرار تذكر.

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