هلع عالمي يتحدث عن هروب الدمية “الملعونة” انابيل من متحف السحر في اميركا

2020/08/15 | 20:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أثار خبر هروب دمية الرعب الأشهر في العالم حالة من الهلع والفزع في العالم أجمع بعد التأكيد على اختفاء الدمية الخارقة للطبيعية من متحف وارن للسحر في مونرو بولاية كونيتيكت الأمريكية.وصدم رواد التواصل الاجتماعي بتحديث صفحة الدمية على ويكيبيديا للمعلومات تفيد هروبها من متحف السحر أمس الجمعة في تمام الثالثة صباحاً؛ مما […]

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