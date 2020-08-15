2020/08/15 | 20:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم السبت، وجود 3 فئات متجاوزة على رواتب الرعاية الاجتماعي، حيث يبلغ عددهم 8 الاف شخص.وقال الركابي في تصريحات صحافية، إن “هنالك 3 فئات متجاوزة على رواتب شبكة الحماية الاجتماعية ويبلغ عددها 8 الاف شخص يتقاضون أكثر من راتب إلى جانب راتب الرعاية الاجتماعية”.واضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (8 الاف شخص مهدد بقطع راتبه من إحدى الوزارات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (8 الاف شخص مهدد بقطع راتبه من إحدى الوزارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).