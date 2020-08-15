اقتصاد دولة عربية يسجل انكماشا بنسبة 21.6%

2020/08/15 | 20:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم السبت، إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 21.6 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي بسبب أزمة فيروس كورونا.وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 18 بالمئة في الربع الثاني.ويعتمد اقتصاد تونس بدرجة كبيرة على قطاع السياحة.ورفعت الحكومة كافة القيود على الانتقالات والشركات […]

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