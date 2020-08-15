العتبة العباسية تعلن افتتاح بنايتين بسعة ٢٢٠ سريرا لمواجهة كورونا في بغداد والمثنى

2020/08/15 | 20:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أعلنت العتبة العباسية المقدسة، السبت، افتتاح بنايتين لمعالجة المصابين بفيروس كورونا في بغداد والمثنى وبابل.وقال المشرف على الشؤون الطبية في العتبة اسامة عبد الحسن لـ /المعلومة/ إن “بناية الحياة التي تنفذها ملاكات العتبة العباسية الهندسية والفنية بمستشفى ابن القف في منطقة البلديات في العاصمة بسعة ١٢٠ سريرا وصلت الى مرحلة الانهاءات وستسلم […]

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