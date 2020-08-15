المنافذ الحدودية تضبط عجلتين محملتين بالفاكهة تم التلاعب بدفع رسومهما الكمركية

2020/08/15 | 20:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط، اليوم السبت، عن ضبط عجلتين محملتين بالفاكهة تم التلاعب بدفع الرسوم الكمركية والضريبية.وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مفارزها في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط، ضبطت عجلتين محملتين بالفاكهة تم التلاعب بنسبة الرسوم الكمركية والضريبية مما سببت هدراً بالمال العام والمنجزة …

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