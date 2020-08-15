2020/08/15 | 20:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت حكومة غينيا الاستوائية ورئيس الوزراء الاستقالة للرئيس تيودورو أوبيانج، وذلك بعدما قال الرئيس إن الحكومة لم تفلح في مساعدة البلاد بحل أزمتها الحالية.وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة أمس الجمعة، أن “رئيس الدولة يأسف لعدم إنجاز الحكومة المستقيلة أهدافها وهو ما أدى بلا شك إلى هذا الموقف المتأزم”.وتعاني غينيا الاستوائية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد صدمة اقتصادية مزدوجة..



حكومة غينيا الاستوائية تقدم استقالتها وكالة تقدم الاخبارية.

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