علامات تشير إلى نقص المغنيسيوم في الجسم

2020/08/15 | 20:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت الدكتورة إيرينا موراديان، أخصائية أمراض القلب، علامات تشير إلى نقص تركيز عنصر المغنيسيوم في الجسم، والمواد الغذائية الغنية به.وتشير الدكتورة، إلى أن عنصر المغنيسيوم يلعب دورا مهما في وظائف الخلايا المختلفة، بما فيها التمثيل الغذائي للبروتينات والكربوهيدرات والدهون.كما أنه يخفض مستوى ضغط الدم ومقاومة الأوعية الدموية للأطراف.ووفقا لها، أفضل […]

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