2020/08/15 | 20:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمديد الحظر الجزئي مع تقليص عدد ساعاته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/15 | 20:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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