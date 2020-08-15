صناعة الزجاج في الأنبار مشاريع تنتظر الاستثمار

2020/08/15 | 20:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتبطت عودة صناعة الزجاج في محافظة الأنبار بتنفيذ المشاريع الاستثمارية، التي ستوجه بوصلة تلك الصناعة إلى اتجاهها الصحيح، الذي يضمن عودة العمل واستثمار هذه الثروة في النهوض بالصناعة الوطنية أولاً، وتعظيم واردات الدولة ثانياً.

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