الشابندر:عدم  إستقرار  العراق  أو  العمل على تجزئتهِ ليس من مصلحة المنطقة

2020/08/15 | 20:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..شدد السياسي العراقي والنائب السابق عزت الشابندر على أن عدم إستقرار العراق أو العمل على تجزئتهِ ليس من مصلحة العراق و لا مصلحة المنطقة .وتسائل الشابندر في تصريح لـ(المستقلة) متى تُدرِك دول الجوار و المنطقة المهتمة بحاضر العراق و مستقبلهِ ذلك ؟ و متى يُدرِكون أنَّ إختيار العراق ساحةً لصراعهم و تنافسهم هو […]

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