وزارة الصحة تكشف سبب الارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا

2020/08/15 | 20:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعتبرت وزارة الصحة أن الارتفاع في أعداد الإصابات بفايروس كورونا ناجماً عن عدم التزام المواطنين، داعية الى تشديد الاجراءات.وقال وكيل وزير الصحة حازم الجميلي إنه “يجب تشديد الإجراءات بحق المخالفين لمواجهة زيادة الإصابات ب‍كورونا”، مشيراً الى أن “وصول الإصابات ب‍فيروس كورونا إلى عتبة الـ 4 آلاف إصابة يعدُّ مؤشراً خطيراً جداً”.وأضاف أن […]

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