الحزب الشيوعي العراقي يدعو لتحرير العاصمة من قبضة المحاصصة والفساد

2020/08/15 | 20:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، لتحرير امانة بغداد من قبضة المحاصصة والفساد، مطالبا أبناء بغداد الغيورين على عاصمتهم ، ان يرفعوا صوتهم عاليا ويضغطوا على الحكومة المؤقتة، وان ينظموا الفعاليات والنشاطات المتنوعة من اجل تحقيق اختراق نحو الامام.وقال المكتب في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “يتواصل الصراع بين القوى المتنفذة من اجل الاستحواذ …

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