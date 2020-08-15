ليفربول يحصل على 5 ملايين يورو من برشلونة بعد تتويج كونينيو بدوري الابطال

2020/08/15 | 20:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ذكرت العديد من التقارير الصحفية أن فوز بايرن ميونخ الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، سيكلف خزينة برشلونة الإسباني مبلغ 5 ملايين دولار.وحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن برشلونة سيضطر لدفع 5 ملايين يورو لفريق ليفربول الإنجليزي، إذا نجح البرازيلي فيليب كوتينيو في الفوز بلقب “التشامبيونزليغ” مع الفريق البافاري الموسم […]

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