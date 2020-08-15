وزير آخر في حكومة الكاظمي على قائمة المطلوبين للاستجواب

2020/08/15 | 20:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت عضو مجلس النواب عن كتلة النصر هدى سجاد، السبت، تقديم طلب لرئاسة البرلمان لاستجواب وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي.

وذكرت سجاد في تدوينة، 15 آب/أغسطس، "نعلن عن تقديم طلب لاستجواب وزير العمل والشؤون الاجتماعية الحالي بسبب استمراره بالعقود الفاسدة التي أبرمها وزير العمل السابق".

وسبق أن قام عدد من أعضاء مجلس النواب، بجمع تواقيع تمهيدًا لاستجواب وزير المالية فؤاد حسين، وذلك استنادًا لنظام البرلمان الداخلي.

وبحسب الوثائق التي حصل "ألترا عراق"، على نسخة منها، فأن "النائب صادق مدلول السلطاني هو من يقود هذه الحملة داخل البرلمان بغية استجواب وزير المالية فؤاد حسين".

وجاء في الوثائق، أنه "استنادًا الى المادة 61 سابعًا من الدستور العراقي والمادة 27 سابعًا، من قانون البرلمان وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 والمادة 58 من النظام الداخلي للبرلمان، يرجى التفضل بالموافقة على استجواب وزير المالية".

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وثائق | تواقيع برلمانية لاستجواب وزير المالية

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