وزير الداخلية يؤكد للشرطة اهمية التعامل بحكمة ومسؤولية مع المواطنين

2020/08/15 | 20:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي اهمية التعامل بحكمة ومسؤولية مع المواطنين ، وبالاخص المتظاهرون ، بما يحفظ الكرامة الانسانية وهيبة المؤسسة الأمنية “.وذكر بيان لوزارة الداخلية اليوم تلقت (المستقلة) اليوم السبت ان وكالة الوزارة لشؤون الشرطة عقدت مؤتمرها الامني رقم ٢١ للعام الحالي تحت شعار ( الحد من الجريمة وترسيخ الثقافة القانونية ) […]

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