2020/08/15 | 20:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت مزارات ديالى الدينية، السبت، عن اعادة فتح 16 مزار ديني داخل المحافظة.وقال مدير اعلام هيئة المزارات الدينية في ديالى احمد الربيعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” 16 مزار ديني منتشرة في مناطق متفرقة من ديالى اعيد فتح ابوابها من جديد امام الزائرين بعد وصول كتاب رسمي بهذا المضمون بعد مرور اكثر من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة فتح 16 مزاراً دينياً بعد اغلاقها لاكثر من 4 اشهر بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة فتح 16 مزاراً دينياً بعد اغلاقها لاكثر من 4 اشهر بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).