2020/08/15 | 20:43 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عدة أيام على طرحه.. الكشف عن أسباب رفض الكثير أخذ لقاح كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/15 | 20:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد عدة أيام على طرحه.. الكشف عن أسباب رفض الكثير أخذ لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد عدة أيام على طرحه.. الكشف عن أسباب رفض الكثير أخذ لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).