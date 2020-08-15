حواجز كونكريتية لعزل المناطق الموبوءة.. عضو بالصحة النيابية يرفض الخيار الجديد ويطرح حلاً بديلاً

2020/08/15 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

علق عضو الصحة النيابية، غايب العميري، السبت، 15 آب، 2020، على مقترح وضع الحواجز الكونكريتية في الشوارع لتطبيق حظر التجوال الشامل بسبب انتشار فيروس كورونا، فيما طرح حلا لتقليل الاصابات بكورونا.

وقال العميري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قطع الطرق بالصبات الكونكريتية في بغداد او اي محافظة اخرى لن يؤدي الى ايقاف انتشارفيروس كورونا، وانما سيمنع حركة البعض فقط، لكنه بالمحصلة النهائية هذا القرار لا يجدي نفعا بعد الان، لأن التجمعات البشرية بكل اشكالها هي السبب الرئيسي في ارتفاع الاصابات بالفيروس".

واضاف العميري،ان" العراق بحاجة ماسة الى فرض حظر صحي حقيقي، يتمثل بتطبيق حرفي لتعليمات وزارة الصحة من خلال الالتزام بالاجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامات والقفازات التعقيم المستمر".

وفي وقت سابق كشف النائب عن محافظة بغداد، عباس عليوي، اليوم السبت، عن سبب اغلاق شوارع مدينة الصدر ومدينة الشعلة بـ "الكتل الكونكريتية"، من قبل القوات الأمنية.

وقال عليوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اغلاق شوارع مدينة الصدر ومدينة الشعلة بالكتل الكونكريتية، من قبل القوات الأمنية، هو اجراء ليس أمنياً، وانما بحجة اجراءات مواجهة وباء فيروس كورونا، لكن هناك تخبط في القرارات والاجراءات من قبل قيادة عمليات بغداد"، على حد تعبيره.

وبين، أن "قطع الطرق بالكتل الكونكريتية، بحجة مواجهة وباء فيروس كورونا، ليس له اي فائدة، بل له آثار سلبية كثيرة، منها التأثير على الوضع الاقتصادي للمواطن، وكذلك ربما تكون سبب في زيادة الاصابات من خلال حصر المواطنين في منطقة واحدة، وهذا يسبب تجمعات كبيرة".

وأضاف النائب عن محافظة بغداد، أن "خطط قيادة العمليات والقوات الأمنية، كلها كلاسيكية، ولا فائدة لها، كما من الخطأ وضع الأجهزة الأمنية في مواجهة الشارع العراقي، لغرض مواجهة قضية صحية".

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