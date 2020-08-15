2020/08/15 | 20:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط عجلتين محملتين بالفاكهة تم التلاعب بدفع الرسوم الكمركية والضريبية الخاصة بهما في منفذ زرباطية الحدودي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/15 | 20:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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