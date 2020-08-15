عمليات الأنبار: الشريط الحدودي يشهد استقراراً أمنياً

2020/08/15 | 20:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة عمليات الأنبار، اليوم السبت، استقرار الشريط الحدودي مع السعودية والأردن وسوريا.

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