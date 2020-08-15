الرديني: تشريع قانون من أين لك هذا سيعيد للعراق 250 مليار دولار

2020/08/15 | 20:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، إن هناك إمكانية لإعادة أكثر من مئتين وخمسين مليار دولار منهوبة من العراق في حال تم تشريع قانون من أين لك هذا.

واكد الرديني ان منع السفر لأي مسؤول تضخمت ثروته لا يمكن اصداره من قبل أية سلطة إلا من خلال قرار قضائي، مبينا أن القضاء لا بد وان يستند الى قانون وأدلة وبراهين وهذه الامور تحتاج لبعض الوقت.

وأضاف، أن تضخم ثروات الكثير من السياسيين والمسؤولين في العراق حقيقة يدركها الشعب من خلال مقارنة وضعهم قبل سنوات والآن في ظل المكاتب والقصور والثراء الواضح.

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