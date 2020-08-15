معبر طريبيل الحدودي يحقق إيرادات تفوق ملياري دينار خلال يوم واحد

2020/08/15 | 20:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق منفذ طريبيل الحدودي إيرادات عالية لخزينة الدولة خلال يوم واحد وفقا لما أعلنته هيئة المنافذ الحدودية.

وجاء في بيان المنافذ أن المبلغ المتحقق ليوم الرابع عشر من آب بلغ أكثر من ملياري دينار عراقي وهو ما تم استحصاله من الرسوم المفروضة على حركة التبادل التجاري وفق الضوابط والتعليمات من قبل الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي.

وبحسب الهيئة، فإن هذا التصاعد في الإيرادات جاء نتيجة لممارسة هيئة المنافذ الحدودية واجباتها بتخطيط ومهنية عالية وفق ما نصت عليه القوانين في أحكام الرقابة والتدقيق والتحري الأمني.

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