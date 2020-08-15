2020/08/15 | 20:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت لجنة الزراعة النيابية، تصريحا يفيد بأن العراق يعتزم تصدير بيض المائدة والدجاج والأسماك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن تسعمئة ألف طن من محصول الشعير خلال الأيام المقبلة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري، في بيان، إن العراق يمتلك أكثر من عشرين مليون دونم صالح لزراعة الكثير من المحاصيل الزراعية، وسيقوم خلال الاشهر المقبلة بتصدير بيض المائدة والدجاج والأسماك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، مبينا أن الحكومة تقدم دعما إلى المزارعين بنسبة خمسين بالمئة، لكن الفساد والابتزاز جعلاه عاجزا في تحقيق الوصول إلى المزارع.

هذا، وأكد أن لجنة الزراعة عازمة على دعم إغلاق الحدود بوجه المحاصيل الزراعية التي حقق العراق اكتفاء ذاتياً منها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشمري: الفساد منع وصول دعم الحكومة الى المزارع العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشمري: الفساد منع وصول دعم الحكومة الى المزارع العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).