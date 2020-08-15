الحشد الشعبي يتبع اسلوبا جديدا لتأمين اهم الطرق التجارية

2020/08/15 | 20:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كركوك اكد مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، السبت، بان تطبيق ستراتيجية النقاط المتحركة امن اهم طرق البلاد التجارية.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” طريق كركوك- بغداد يعد من اهم طرق العراق التجارية وهو يمثل بوابة اقتصادية تربط عدة محافظات بالعاصمة بغداد بشكل مباشر”.واضاف، ان “ داعش الارهابي حاول […]

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