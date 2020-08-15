بالوثيقة : الكهرباء توجه بصرف رواتب العقود والاجور التي لم تصرف منذ 7 أشهر

2020/08/15 | 20:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الكهرباء أن الوزراة وجهت طلباً رسمياً إلى وزارة المالية لصرف رواتب العاملين في الوزارة بصفة عقود وأجور والتي لم تصرف منذ سبعة أشهر.وقالت الوثيقة وحصلت عليها (المستقلة) اليوم السبت انه “بحسب توصيات اللجنة التي شكلت برئاسة وزير التخطيط، فإن وزارة الكهرباء ستقوم بصرف رواتب الموظفين العاملين بصفة أجور […]

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