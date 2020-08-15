محافظ بغداد يعلن تنفيذ حملة لرفع الانقاض والنفايات وفرز اراضي “كويريش “

2020/08/15 | 21:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا عن تنفيذ حملة لرفع الانقاض والنفايات للمباشرة بفرز اراضي منطقة كويريش على طريق بغداد_الحلة.وقال المحافظ خلال زيارته الميدانية يرافقه مدير بلديات اطراف محافظة بغداد المهندس ياسر القريشي، الى “ان المحافظة باشرت باعمال رفع النفايات والانقاض في حي الربيع ومنطقتي الالف والالفين التابعة الى منطقة كويريش للمباشرة بفرز […]

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