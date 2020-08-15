الضرائب تعلن تحقيق أعلى ايرادات خلال شهر تموز

2020/08/15 | 21:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن مدير عام هيئة الضرائب العامة شاكر الزبيدي، السبت، عن تحقيق أعلى ايرادات خلال شهر تموز.

وقال الزبيدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الهيئة حققت أعلى الإيرادات بلغت (176) مليار وخمس مائة مليون لشهر تموز".وأضاف أن "الايراد الكلي للهيئة ١٧٦،٥٣٧،٢٣٩،٣٦٧ تقريبا مئة وستة وسبعون مليار وخمسمائة وسبعة وثلاثون مليون ومائتان وتسعة وثلاثون الف وثلاثمائة وسبعة وستون دينار لهذا اليوم".

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