2020/08/15 | 21:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٨/١٥ عن قيام كوادرها العاملة في مركز كمرك الشلامجة الحدودي بالتسهيلات اللازمة لانسيابية دخول (٥٠) اسطوانة اوكسجين طبي وهناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك تعلن تسهيل دخول ارسالية اوكسجين ومعدات طبية عبر مركز الشلامجة الحدودي المركز الخبري الوطني.

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