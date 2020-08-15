2020/08/15 | 21:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيأة العامة للكمارك، اليوم السبت، عن تسهيل دخول ارسالية اوكسجين طبي واجهزة ومعدات طبية عبر مركز كمرك الشلامجة الحدودي.وقالت الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها العاملة في مركز كمرك الشلامجة الحدودي، قامت بالتسهيلات اللازمة لانسيابية دخول (٥٠) اسطوانة اوكسجين طبي و اجهزة ومعدات طبية مختلفة من الجانب الايراني لصالح مديرية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك تعلن تسهيل دخول ارسالية اوكسجين طبي واجهزة طبية عبر منفذ الشلامجة وكالة تقدم الاخبارية.

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