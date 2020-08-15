الأردن: 1500 طن نترات أمونيوم تصل العقبة شهريا لكن لا تخزن بالميناء

2020/08/15 | 21:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ منصور قوقزه، أن نترات الأمونيوم لا تخزن في ميناء العقبة، وأنها تحمل مباشرة على الشاحنات من السفن وتحت إشراف لجنة أمنية متخصصة.وقال قوقزه، إن “ميناء العقبة يستقبل 3 شحنات نترات شهريا بواقع 1500 طن ويجري تحميلها مباشرة من السفينة على الشاحنات المخصصة، دون أن يخزن […]

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