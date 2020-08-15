عضو بالقانونية النيابية يكشف عن خيارين يحظيان بشبه اجماع سياسي بشأن ملف الدوائر الانتخابية

2020/08/15 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداداستبعد عضو اللجنة القانونية في البرلمان، حسين العقابي، اليوم السبت، خيار العودة الى قانون (سانت ليغو)، مع تخفيض نسبته في الانتخابات المقبلة، مبينا ان اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة هو الحل.وقال العقابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العودة الى (سانت ليغو)، خيار غير مقبول ومرفوض وهناك اطراف كثيرة لن تسمح بذلك".وبين ان "الخيار العملي والذي يعد قابلاً للتطبيق وخطوة متقدمة، هو ان تعتبر المحافظة دائرة انتخابية واحدة "، مبينا "يوجد اتفاق بالأجماع بين الكتل السياسية على هذا الخيار".وبخصوص الذهاب نحو الدوائر المتعددة، قال العقابي ان "هناك من يؤيد ويوجد من يعترض على الدوائر المتعددة بين مختلف القوى السياسية".وفيما يخص آلية احتساب الاصوات، اكد النائب عن اللجنة القانونية ان "خيار المرشح الاعلى اصواتا بغض النظر عن قائمته هو الاقرب للتطبيق في الدوائر المتعددة".وصوّت مجلس النواب في شهر كانون الأول الماضي على قانون الانتخابات البرلمانية من دون جدولة أو توزيع الدوائر الانتخابية والتي تعَدّ أساسًا لإجراء الانتخاب، مما أعاق إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، ولم يحدد إلى الآن موعد لاستكمال إقرار هذه الدوائر.

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