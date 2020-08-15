نجم منتخب العراق يونس محمود يدخل التحدي في موقع الاتحاد الآسيوي لأجمل هدف قاري

2020/08/15 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

شهدت كأس آسيا على امتداد تاريخها، العديد من اللحظات التي لا تنسى، والذكريات المميزة، والأهداف الرائعة.

ومع تواصل تصاعد الحماس لنهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، قام الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإطلاق مسابقة مثيرة تحمل عنوان (تحدي أجمل هدف في كأس آسيا)، وهي تتضمن 32 هدفاً جميلاً شهدتها أهم بطولات المنتخبات الوطنية في قارة آسيا.

وستكون الجماهير هي الحكم في هذه البطولة، من خلال اختيارها الهدف الأجمل في كل جولة قبل الوصول إلى الدور النهائي لتحديد أجمل هدف في تاريخ دوري أبطال آسيا.

وتضم قائمة الأهداف المرشحة اعتباراً من دور الـ32 العديد من اللاعبين من منطقة غرب آسيا، وهم: نواف التمياط وسعيد العويران (السعودية)، المعز علي (قطر)، يوسف الرواشدة (الأردن)، محسن الغساني (عمان)، جاكا حبيشة (فلسطين)، يونس محمود (العراق)، عمر خربين (سوريا)، حسين فاضل (الكويت)، علي مبخوت (الإمارات)، عباس شحرور (لبنان) وإسماعيل عبداللطيف (البحرين).

وتتضمن الحلقة الثانية من هذه المسابقة النجم العراق يونس محمود في مواجهة الياباني تاداناري لي، والهداف السعودي نواف التمياط في مواجهة الإندونيسي ويدودو بوترا.

ويمكن للجماهير أن تقوم بالتصويت للهدف الأجمل برأيها من أجل التأهل إلى دور الـ16، ويستمر التصويت لغاية يوم الاثنين 17 آب ، عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت بغداد المحلي.

يونس محمود (العراق) - تاداناري لي (اليابان)

يونس محمود (العراق)

كأس آسيا 2007

المباراة أمام السعودية، 29 تموز 2007

في واحدة من أعظم اللحظات بتاريخ منتخب العراق خلال نهائيات كأس آسيا، حسم منتخب العراق لقب نسخة عام 2007 عندما تغلب على السعودية في المباراة النهائية على ستاد غيلورا بونغ كارنو في جاكرتا، وجاء هدف الفوز في الدقيقة 71 عندما نفذ لاعب الوسط هوار ملا محمد ركية ركنية ارتقى لها يونس محمود على القائم البعيد وحولها في شباك الحارس ياسر المسيلم.

تاداناري لي (اليابان)

كأس آسيا 2011

المباراة أمام أستراليا، 29 كانون الأول 2011

سجل البديل تاداناري لي هدف الفوز لمنتخب اليابان في مرمى أستراليا، خلال نهائي عام 2011 ، بعدما شارك كبديل وسجل هدف الفوز عندما تابع تمريرة يوتو ناغاتومو العرضية من الجهة اليسرى وسدد على الطاير بعيداً عن متناول الحارس مارك شوارتزر.

ويدودو بوترا (إندونيسيا) - نواف التمياط (السعودية)

ويدودو بوترا (إندونيسيا)

كأس آسيا 1996

المباراة أمام الكويت، 4 كانون الأول 1996

كان منتخب إندونيسيا يخوض المشاركة الأول في نهائيات كأس آسيا، وسجل الفريق هدفاً تاريخياً في المباراة أمام الكويت، عندما ارتقى ويدودو بوترا لتمريرة يويت توميرا العرضية ليسدد كرة مقصية من حافة منطقة الجزاء لتتهادى الكرة في الشباك.

نواف التمياط (السعودية)

كأس آسيا 2000

المباراة أمام الكويت، 24 تشرين الأول 2000

في كأس آسيا 2000 كانت النتيجة سلبية قبل أن يسجل منتخب السعودية هدف الفوز عبر تسديدة قوية ومتقنة من خارج منطقة الجزاء، ذهبت في الزاوية اليمنى للمرمى.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم/متابعة

تتواصل الأصداء العنيفة لخروج برشلونة المذل من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين.

ومن المنتظر أن تتم إقالة المدرب كيكي سيتين خلال اجتماع مجلس الإدارة يوم الإثنين، على أن يتم ت

بغداد اليوم/ متابعة

يقترب لاعب منتخب العراق بكرة القدم هُمام طارق صانع ألعاب الإسماعيلي المصري من العودة لصفوف الفريق، بعد إستلامه تذكرة الحجز الى مصر حيث يقيم حاليا في الامارات.

وذكر موقع" FilGoal.com " إن:" هُمام طارق صانع ألعا

بغداد اليوم/ بغداد

يدخل منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم، مساء اليوم السبت، معسكره التدريبي الداخلي الثاني في محافظة كربلاء المقدسة للفترة من الخامس عشر ولغاية الثلاثين من الشهر الجاري، وذلك ضمن تحضيراته لبطولة كأس آسيا تحت 19 عاما والتي ستقام في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نجم منتخب العراق يونس محمود يدخل التحدي في موقع الاتحاد الآسيوي لأجمل هدف قاري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نجم منتخب العراق يونس محمود يدخل التحدي في موقع الاتحاد الآسيوي لأجمل هدف قاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).