2020/08/15 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبراء يحذّرون من موسم الحساسية والإنفلونزا الصحة : سنتخذ إجراءات قانونية بحق المعتدين على طبيبة بابل بغداد – عبد اللطيف الموسوي حذر خبراء وزارة الصحة من موسم الحساسية ويصاحبها أنفلونزا موسمية ينتج عنها سخونة، وكحة، وسعال وأعراض قريبة من أعراض الكورونا.وقالوا ان (الموسم سيبدأ هذه الايام).ونصحوا (الجميع تجنب المشروبات […]

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