2020/08/15 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطرب أغنية ياعين قاسم إسماعيل في ضيافة (الزمان): – فائز جواد الطفولة هي أحلى الأيام وأتمنى أن أكون محلّلاً رياضياً بغداد يتميز المطرب قاسم أسماعيل بحنجرة رخيمة ودافئة بعد ان ادى روائع الاغاني العراقية مضيفا بصمة في عالم الموسيقى والغناء وربما الجمهور المتذوق وعشاق الاغنية العراقية لايختلف على ان اغنية ياعين لملحنها سرور ماجد هي […]

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