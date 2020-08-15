2020/08/15 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثورة الإقالات تبدأ في برشلونة بعد فضيحة دوري الأبطال بايرن ميونخ يهين كبرياء كتالونيا ويبلغ نصف النهائي { مدريد- وكالات: حقق بايرن ميونخ الألماني فوزًا تاريخيًا على نظيره برشلونة الإسباني، بثمانية أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في لشبونة بالبرتغال.تقدم بايرن ميونخ جاء في الدقيقة 4 من خلال توماس […]

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