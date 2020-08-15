2020/08/15 | 21:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقوق الانسان بالبصرة تطالب مجلس النواب بعقد اجتماع استثنائي مع الحكومة المحلية للوقوف على حلول عاجلة للوضع الصحي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/15 | 21:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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