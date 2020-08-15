إيران تسجل 2245 إصابة جديدة بكورونا

2020/08/15 | 21:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، أنها سجلت 2245 إصابة جديدة بالبلاد.وانخفضت الوفيات اليومية في إيران من حوالي 150 في مارس إلى حوالي 50 في أوائل أبريل بعد تطبيق الإغلاق الجزئي، لكن العدد ارتفع مرة أخرى بعد تخفيف إجراءات الإغلاق في 12 أبريل، ووصل في 21 يوليو إلى مستوى قياسي بلغ 229 حالة وفاة.[…]

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