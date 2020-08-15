السعودية تسجل 1413 إصابة بكورونا و1528 حالة شفاء

2020/08/15 | 21:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، عن تسجيل 1413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 31 وفاة جديدة بالفيروس.وقالت الوزارة على حسابها في “تويتر”، إنه قد تم تسجيل 1528 حالة تعاف من كوفيد-19، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية في المملكة 264,487 حالة.وعلى صعيد متصل، كشفت وزارة الصحة السعودية، أمس الجمعة، أنها […]

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