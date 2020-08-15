2020/08/15 | 21:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على مواطن عراقي مطلوب للقضاء في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وقالت الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مفارزها في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، القت القبض على مواطن عراقي مطلوب للقضاء وفق المادة (444 ق ع) والصادرة بحقه من محكمة تحقيق البصرة الثالثة”، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مواطن مطلوب للقضاء في ميناء أم قصر الشمالي وكالة تقدم الاخبارية.

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