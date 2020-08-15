طهران تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية والوقوف ضد مخططات الكيان الصهيوني

2020/08/15 | 21:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت الخارجية الإيرانية، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، آخر تطورات القضية الفلسطينية.وأضافت الخارجية الإيرانية في بيان عنها، أن ظريف أكد للنظيره الفلسطيني “على دعم طهران المتواصل لمقاومة الشعب الفلسطيني العظيم حتى نيله حقوقه”، وشدد على ضرورة التضامن الفلسطيني.وشكر المالكي السلطات الإيرانية […]

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