آبل تحذف لعبة فورتنايت من متجرها للتطبيقات

2020/08/15 | 21:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أزالت شركة آبل لعبة فورتنايت (Fortnite) الخاصة بشركة (Epic Games) من متجرها للتطبيقات بعد أن أدخلت الشركة المطورة للعبة نظامها الخاص للدفع داخل التطبيق، والذي يتجاوز رسوم آبل القياسية البالغة 30 في المئة.ويمثل هذا القرار تصعيدًا كبيرًا في الخلاف بين (Epic Games) وواحد من أكثر متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة هيمنة في العالم.كما […]

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