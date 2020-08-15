بعد مرور 100 يوم على حكومة الكاظمي.. ترقبوا سلسلة تقارير استقصائية على السومرية

2020/08/15 | 21:56 - المصدر: السومرية نيوز

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بعد مرور ١٠٠ يوم على حكومة الكاظمي ...



سلسلة تقارير استقصائية مكتوبة و مرئية قريبا على السومرية لقياس نجاح وفشل حكومة الكاظمي في تطبيق برنامجه الحكومي

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