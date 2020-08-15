سقوط صاروخين داخل معسكر التاجي شمالي بغداد

2020/08/15 | 21:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل العالم بسقوط صاروخين من نوع كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد....

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